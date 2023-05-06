少子化嚴重衝擊我國高教版圖，尤其私校首當其衝。曾爆發烏干達外籍生學工案的中州科大，去年主動申請停招，並將在7月底停辦，教育部近期規畫將校內261名學生，安置到鄰近縣市的4所大專校院，而退場基金高達新台幣1.2億餘元，創下史上最高金額紀錄。

位於彰化的中州科大，在2021年爆發烏干達學工案，引起軒然大波，彰化地檢署為此起訴該校多名高層，校方也遭教育部列為專案輔導學校，去年底學校主動向教育部提出停招獲核定，停辦時間落在今年7月31日，而教育部也承諾會協助安置學生，保障就學權益。

教育部近日協助中州科大展開學生安置作業，根據校方3月統計，今年共有557名應屆畢業生，需安置轉學的學生則有261人。

據媒體報導，教育部5日前往該校召開學生安置說明會，預計將協助學生分發到弘光科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學、南開科技大學等4校的對應科系，學生在達到各校畢業條件後，將可領取4校的畢業證書。

值得關注的是，依照〈私校退場條例〉，一般來說，學校停招或改組董事會後，申請的退場基金大多落在新台幣5000萬元、6000萬元左右，但中州科大申請退場基金墊付費用高達新台幣1億2855萬餘元，創下有史以來最高金額紀錄。不過，未來學校解散清算後，仍必須償還退場基金。

教育部指出，目前中州科大校內尚有112名教職員工，其中包含教師64名、職員48名，後續將依學校慰助金發放辦法發給資遣、退休及離職慰助金。

教育部也提到，學校法人將於解散後盡速辦理清算作業，並依退場條例捐贈校產，但校方目前尚未決定剩餘校產捐贈對象。