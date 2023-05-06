世界衛生組織（WHO）4日召開第15次會議，昨宣布解除新冠肺炎「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。國內方面，中央流行疫情指揮中心也已在5月1日解編，新冠肺炎同步改為第4類法定傳染病，進入後疫情時代。疾管署表示，PHEIC的解除，不代表疫情結束，包括疫苗接種、變異株的監測都需要持續推動。

疾管署副署長羅一鈞表示，對於WHO解除PHEIC並不意外，這與國際解封的趨勢一致，日本、美國都會在本月降級、解除緊急狀態，WHO的決定和很多國家時間點一致，但也強調，解除PHEIC是讓疫情回歸常態，不代表疫情結束，疫苗接種、變異株的監測都要持續推動。

新光醫院副院長洪子仁表示，解除PHEIC，象徵3年多的新冠疫情朝告一段落又邁進一步，但新冠病毒並沒有消失，依舊可能危害人類健康與生命，只是現在已不再是全球性的緊急事件。新冠肺炎從大流行轉為地方性疾病，人們總算可以回到常態化生活。

前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，解除OHEIC代表肆虐3年多的大流行結束，但事實上新冠病毒並未消失，仍存在於我們社區內，提醒「脆弱族群」（長者、慢性病、從未接種疫苗），今年應該至少施打新冠疫苗一劑，如果驗陽應就醫，開立抗病毒藥。

經過這次的疫情後，如何檢討這次的經驗，促進全球防疫合作，特別在疫苗研發、生產分配、實現公平正義上，都有待各國凝聚共識。WHO也預計在今年的世界衛生大會（WHA）中，討論全球大流行公約。

我國今年已連續6年未受邀參與WHA，不過衛福部長薛瑞元日前透露，仍會在5月19日率團出發日內瓦，盼與理念相同國家，甚至是穆斯林國家進行交流，主題將聚焦在防疫的成果，以及疫後社會的復原。