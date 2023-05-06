台南市山區正值芒果產季，果農抱怨近年因曾文水庫排淤砂，砂石填平溪流中的農用水塘，導致抽不到溪水灌溉，南區水資源局6日解釋，今年農塘缺水是因為水荒無雨導致溪水乾涸，農民只要反應農塘淤積，南水局都會幫忙作河道整理。

曾文水庫為維持庫容量，利用旱季清淤已有11年，清出的砂石堆積在上游合法的河川公地，利用颱風豪雨時，藉著洩洪水量，將砂石從河道沖向大海。

農民發現依賴抽水灌溉的曾文溪沿岸農塘面積逐年縮小，質疑是曾文水庫排淤造成農塘內砂石堆積，導致抽不到水灌溉果樹。

南水局表示，每次沖淤結束即測量河道斷面，歷年河床並無明顯異常變化，且去年因集水區無明顯降雨，水庫未大量洩洪，暫置的淤泥仍在上游，尚未沖到大海。

南水局表示，抽泥作業期間，偶爾發生泥水溢流至下游情況，只要下游農民反應，都會要求清淤的廠商立即改善，並請第6河川局協辦整理河道，清出原有在河道上的深潭淤泥，以利曾文溪兩岸農民取水灌溉。

南水局解釋，今年農民抽不到農塘灌溉用水，主要是集水區降雨過少，山區水源不足，川流量低，曾文溪沿線各深潭與埤塘幾乎乾涸，只要近期鋒面帶來豐沛雨量，即可緩解農民用水困境。

南部旱季撐到5月，預估汛期即將到來，南水局強調抗旱剩最後一哩路，民眾一起配合節約用水，度過最後階段，南水局預計7、8日兩天鋒面過境，將實施第16次、17次人工增雨作業。