鼓勵民眾來台北看表演，北市推出「藝文鐵粉加倍送」活動，截至本月1日僅1045人次參與抽獎，台北市議員林延鳳質疑，一個月來參與數，竟比國家戲劇院一場表演的席位總數還少，呼籲文化局應加強宣傳。北市文化局表示，將持續配合本各大藝術節慶活動開賣資訊或藝文場館活動發布加強宣傳，吸引民眾參與。

林延鳳表示，文化局推出「藝文鐵粉加倍送」後，於計畫內容僅稱「本市藝文場館（含公、民營）」，對抽獎資格採取從寬認定，但定義不精確，易令民眾誤解非簡章所列舉的兩廳院、北流、北藝等場域消費，就不能參加抽獎，恐無法起到振興藝文活動的效果。

林延鳳進一步指出，調閱參與人次後發現，截至本月1日僅有1045人次參與抽獎，一個月來的參與數，竟比國家戲劇院一場表演的席位總數還少，應以振興方案為輔助，與各藝文活動，特別是與過去受疫情嚴重影響的基層業者，加強兩者連帶曝光。

林延鳳也說，文化局振興總金額僅30萬元，才300個中獎名額，恐僅是本來就會在台北觀看藝文表演者的附帶回饋，無法做到讓本無意願者參與藝文活動，應思考將期程延長、總量加碼，創造更大誘因。同時，加碼如能用文化產業抵用券而非現金作為獎品，更能刺激產值。

北市文化局表示，為提升藝文鐵粉加倍送活動效益，除透過新聞稿、台北通APP及社群網站等管道宣傳外，轄下藝文場館也會推廣，後續將持續配合各大藝術節慶活動開賣資訊或藝文場館活動發布加強宣傳，以吸引民眾參與。

對於定義不精確部分，文化局說明，為放寬加碼活動適用對象，不限於文化局所轄藝文場館，故活動說明以轄管場館及北市大型劇場舉例，其他私人劇場、音樂展演空間、藝文空間等演出的表演節目，皆符合活動登錄資格。此外，為便利民眾消費，獎金才發現金，讓民眾可多元選擇於藝文場館、表演藝術、文創商品等藝文產業消費。