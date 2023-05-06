苗栗縣後龍鎮水尾社區近幾年全力打造社區新風貌，在苗栗縣政府水利處的輔導下，將社區原本老舊的平房，以外牆彩繪方式，重新賦予老屋新生命，讓許多外來遊客驚豔不已。負責彩繪老房子的幕後推手，是來自雲林縣斗六市的廣告老畫師黃燕志，他整整花了2年時間，冒著酷暑寒冬，默默獨自一筆一畫地替社區換上新裝，看到社區重生，他與有榮焉。
水尾社區是臨近海灘的一個老村落，過去有相當多的居民是靠著牽罟維生，另有部分居民栽種稻米和西瓜、香瓜等作物，古時人形容地方「風頭水尾」都是生活艱困，栽種不易的地方，水尾里的住民歷經百年來都是在困苦的環境度過，因此，社區裡的房舍多半是老舊平房，一色的灰白，了無生趣。
4年前首次選上水尾里長的梁清文，希望把家鄉重新改造新面貌，讓水尾變身成遊客喜歡前來的牽罟漁村，他重新將過往牽罟年代的罟寮、村民共同扛著罟網走向海邊的牽罟路逐一恢復，他更向縣府提出計畫，希望以彩繪方式將過去牽罟生活重現在社區，獲得縣府水利處同意補助經費後，梁清文透過網路找到了廣告老畫師黃燕志。
63歲的黃燕志出身自雲林縣斗六市，從小他就發現自己喜歡畫畫，但因家窮，父親也不認為畫畫能當飯吃，黃燕志堅持走這條路，於是在國中畢業後，就隻身北上在台北市萬華找到一個廣告公司當學徒，開始他廣告繪圖生涯。
黃燕志有繪畫天份，很快就成為公司的師父，他畫的廣告包括了建案廣告、戲院廣告，甚至是選舉看板，都是徒手一筆一筆畫出來的，所以他特別擅長3D透視的方式來呈現作品，後來就回到中部自己開業，但因電腦繪圖的出現，使得黃燕志的生意大受影響，但是他仍然堅守手繪，他認為這才能真實表現自己風格。
2年多前，黃燕志受邀來到完全陌生的水尾社區開始替老屋彩繪，第一幅就是牽罟路旁老牆，經過與梁清文共同構思設計，決定以大帆船及風車為主題，黃燕志以3D透視的筆法繪出立體的彩繪，立刻引來眾人目光，接下來，黃燕志在水尾區到處彩繪，至今他已完全4大區塊，近20幅彩繪作品，包括有海底總動員、燈塔、夏日小屋、漁村柑仔店、兔年與櫻花等等，每一幅都是不同主題，都是由他與梁清文共同研究定案，黃燕志更會利用老屋結構細節，融入彩繪畫作中。
水尾位在海邊，夏天酷熱，冬天的東北季風更是寒洌，黃燕志就這樣冒著高溫寒風，堅持手繪地完成這些壁畫，讓整個水尾社區出現新風貌，讓遊客到此都有驚豔的感覺，未來他將繼續蹲坐在壁角一隅，持續為水尾社區的重生努力。
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