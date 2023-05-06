縣議員吳旭智號召大小朋友13日參加豆子埔溪畔植樹認養活動。（羅浚濱攝）

實穿新竹縣治區的豆子埔溪，縣府將投入2億整治，縣議員吳旭智與北崙里長洪燕卿發起豆子埔溪溪畔植栽樹認養活動，6日在翰林橋前河畔，邀立委林思銘及縣議員陳凱榮等人先種植30株原牛植物，為豆子埔溪畔生態復育跨出第一步，希望號召更多大小朋友植樹認養，共同守護竹北的母親河！

洪燕卿表示，過往民眾對豆子埔溪的印象，就是冬天枯水、死魚、汙染，這幾年社區舉辦淨溪健走，不斷努力持續改善，希望有更多里民關心豆子埔溪，共同來守護它的美麗！

吳旭智表示，縣府向中央爭取經費，今年預計投入2億元整治豆子埔溪，打造親水環境及改善水質，但要真正整治成功，還是要結合公民力量一起參與。

這次活動結合縣府工務處，先把豆子埔溪畔原本雜草叢生的草地整理出來，並請新竹縣原生植物保育協會規畫認養區域，種植台灣原生種植物，6日參與者先種30株金毛杜鵑、桃金孃及台灣野牡丹藤這3種台灣原生植物。

新竹縣原生植物保育協會陳世輝老師表示，原生植物是台灣寶貴資源之一，種植原生植物好處多多，不但可以提供生態系統的平衡，還可以保存珍貴的生物多樣性。

陳世輝說，一般民眾只看到樹種美不美觀，因此許多地方都傾向種植外來植物，但較難與本地環境相容，且部分物種入侵易危害到原生生態。

原生植物種植在成長過程中存活容易，無須大量施肥或施藥，易與原生態環境結合，引來當地鳥類、昆蟲棲息，對於生態復育有非常重要的影響。

吳旭智指出，13日將邀請30組家庭和大小朋友種植超過200株23類的原生植物，並有有趣的生態學習課程，期讓豆子埔溪沿線有更多原生植物，為溪畔生態復育共同盡一份心力。