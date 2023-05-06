徐耀昌要求支持者不能傷害自家同志。（謝明俊攝）

邱鎮軍非常尊敬政壇前輩們。（謝明俊攝）

徐耀昌強調以電話民調決定出線者。（謝明俊攝）

邱鎮軍在頭份交流道旁拜票。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣山線立委初選進入電話民調最後一周，登記初選的老縣長徐耀昌與苗栗市長邱鎮軍，共同堅守著不傷害自己同志的最高原則下，各自努力拉票，徐耀昌透過餐會聚攏老友的向心力，邱鎮軍則努力走訪他過去不熟悉的中港溪及台3線各鄉鎮，甚至利用自己上班前，在頭份交流道街頭拜票，2人在5日上午在苗栗縣政府同台參加馬拉松活動記者會，比肩有默契地擺出競逐向前的態勢，兄弟登山各自努力。

5日上午，徐耀昌與邱鎮軍不約而同地的出現在縣政府一辦一樓大廳，先到的邱鎮軍很懂得輩份倫理地坐在前排最旁的位置，徐耀昌後到，縣長鍾東錦將他請到自己旁邊座位，鍾東錦很有智慧地笑著化解現場些許的尷尬，先後邀請徐耀昌與邱鎮軍上台致詞，接下來，徐耀昌與邱鎮軍比肩擺出向前起跑的POSE，拍下兩人登記初選後首次同台合體的照片，這也是苗栗多數藍軍支持者所樂見的場景，不要再重蹈去年的內鬨戲碼了。

徐耀昌是政壇老前輩，過去一向愛護後進，雖然這次與差了他整整一個世代的邱鎮軍競逐，但他仍一直呼籲支持者「用民調決定由誰出戰，是為確認誰才能守住苗栗山線立委這1席，而不是讓我們在還未上戰場時，就對昔日同志展開攻擊。」

徐耀昌在臉書更強調著，「邱市長是本黨優秀同志，不要為了一場初選的勝負，讓我們的藍軍新秀身上添加新的傷痕，因此，除了感謝為我四處奔波的所有人以外，也希望各位跟我一起，學習從零開始，不要對立、不要攻擊，即使在拜票街頭相遇，也可以互相擊掌，為彼此加油打氣。」

邱鎮軍更秉持著敬老尊賢的原則，早在一起頭他開始向前輩請益自己可否參選立委時，就堅持一個大原則，只要徐志榮或是徐耀昌向他表明要選，他決不強出頭，只是在黨內初選登記程序中，發生了戲劇化的過程，既然登記下去了，就只能向前輩說抱歉逾矩了。

邱鎮軍知道自己在中港溪區域、台3線都不夠熟悉，尤其是人口最多的頭份市，所以初選開跑，他選擇利用自己上班前時間，一早由苗栗趕到頭份交流道，展開了街口拜票，希望增大能見度，他更是多次前往獅潭拜訪，希望能讓台3線鄉親看見自己。

徐耀昌與邱鎮軍是分屬苗栗藍軍的兩個世代，現在短暫地同台競逐，也象徵著世代相接，就如徐耀昌在臉書上所說「炮口不對內，面對綠營，我們現在就開始準備」