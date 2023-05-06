美諾酒店集團身兼酒店業主、營運商和投資商角色，目前旗下擁有8個酒店品牌，共有530家酒店和度假村，分布於亞太、中東、歐洲、美洲、非洲和印度洋的56個國家。其中，頂級品牌安納塔拉已擁有超過49處酒店據點，尚有7處籌備興建中。

齋浦爾是印度拉賈斯坦邦首府及最大城市，也是熱門旅遊目的地之一，與德里及阿格拉共同組成印度旅遊金三角。齋浦爾有多個世界遺產名錄勝地，是通往烏代浦爾、哥打、阿布山等拉賈斯坦邦其他旅遊目的地門戶。

而齋浦爾的熱門景點琥珀堡，為印度最知名、參觀人數最多的堡壘。其他建築地標還有此前皇室居住的城市皇宮，以及風之宮。齋浦爾安納塔拉酒店擁有150間豪華客房與套房，包括4間帶有私人休閒泳池的露臺套房，1間近50坪、含超大露臺及私人泳池的皇家套房。

齋浦爾安納塔拉酒店將提供多種餐飲體驗，包括具印度特色的露天餐廳、俯瞰周圍景觀的屋頂酒吧餐廳、帶有開放式廚房的全日制餐廳及露臺酒吧。酒店亦設有一系列休閒設施，包括5間芳療室、安納塔拉水療中心，擁有半戶外泳池和園林區域的健身房及兒童俱樂部。

齋浦爾安納塔拉酒店的設計旨在滿足迅速成長的目的地婚禮需求，能舉辦高達2500位貴賓參加的大型婚禮，提供一系列室內外場地，滿足大小不等各種規模的活動需求，並為宴會廳和活動空間專門開闢獨立車道區域，打造順暢無虞的抵達體驗。

齋浦爾安納塔拉酒店約260坪的宴會廳能舉辦410人晚宴，相連的近34坪涼亭可提供50人座位。主宴會廳的超大前廳區域和一個小型傳統宴會餐廳可容納150人。宴會草坪面積達約1150坪，有專門的舞臺區域。商用廚房設施可為1900人參加的婚禮提供服務。

而齋浦爾安納塔拉酒店的大廳挑高至2層樓，帶露臺的Kasara行政酒廊專為套房賓客服務，提供適合會面、放鬆和享用茶點的安靜私密空間。此外，酒店還提供3間會議室，有相鄰的配備休息室和接待區，適合舉辦企業會議與活動。

美諾國際集團執行長兼美諾酒店集團執行長Dillip Rajakarier表示，非常高興將業務版圖擴大到印度。此重要新計畫將把安納塔拉指標性的道地、本土奢華風格與頂級的婚禮派對設施相結合。

Dillip Rajakarier指出，齋浦爾是印度充滿活力的目的地之一，婚宴市場潛力巨大。期待與業主Ajay Gangwal及其團隊合作，推出在印度的首家安納塔拉酒店。對美諾酒店集團而言，這是具重要策略意義的一步。

酒店業主Ajay Gangwal表示，很高興與美諾酒店集團合作，將聞名於世的豪華酒店品牌安納塔拉帶到印度。我們期待與美諾酒店集團的團隊合作，於今年稍晚推出齋浦爾安納塔拉酒店。