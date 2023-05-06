「最美麗的主持人」白嘉莉（前左四）與雲林縣長張麗善（前左三），共同行銷雲林農特產。（張朝欣攝）

雲林縣政府為強化文化觀光與國際接軌，重磅邀請「最美麗的主持人」白嘉莉擔任「雲林觀光大使」，6日白嘉莉現身虎尾鎮布袋戲館，由雲林縣長張麗善為其披上觀光大使紅彩帶，白嘉莉表示要把雲林介紹給全世界，國外遊客來台灣旅遊，一定要到雲林，以後她也會經常到雲林與大家見面。

白嘉莉透過前台中市長胡志強、前立委張嘉郡牽線，擔任「雲林觀光大使」，6日由張麗善頒發觀光大使證書，現場上百名白嘉莉粉絲爭相合照，共同見證雲林縣成為白嘉莉第1個擔任觀光大使縣市的歷史性時刻。

白嘉莉表示，這是她第1次來到雲林，但她有很多朋友在雲林出生、長大，例如在雲林出生的鄧麗君，就是她的好朋友。很多粉絲告訴她，小時候看電視「中午看史豔文，晚上看白嘉莉」，她很高興能擔任觀光大使，為雲林盡一分心力，很多海外朋友到台灣，去台北、高雄卻略過雲林，非常可惜。

白嘉莉說，雲林有很多農漁特產、特色文化與景點，可品嘗美食又好玩，縣民都很熱情，她擔任雲林觀光大使，一定要讓全世界各地朋友們知道「到台灣一定要來雲林」。

張麗善提到，雲林縣是白嘉莉第1個擔任觀光大使的縣市，這是雲林的榮幸，期盼藉由白嘉莉的魅力，吸引更多國際觀光客來雲林觀光旅遊、住宿消費、購物、拜媽祖，帶動雲林縣整體產業經濟效益。

縣文觀處處長陳璧君指出，此次活動同時公布「雲林．厚工學-MEGA Yunlin」主視覺，將由「雲林觀光大使」白嘉莉，把雲西觀光廊帶的在地風情，甚至整個雲林文化觀光旅遊行銷到東南亞，讓國際旅客更深入了解雲林。