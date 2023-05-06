縣長楊文科（中）為聯合服勤派出所恢復運作揭牌，期維護新竹縣更好的治安和居住環境。（羅浚濱攝）

新竹縣派出所聯合服勤走入歷史！縣警局6日在峨眉鄉富興派出所，由縣長楊文科等人為竹東、新埔、橫山分局聯合服勤派出所恢復運作揭牌，讓全縣50個派出所提供在地鄉親及到訪遊客服務，共同守護竹縣治安。

縣警局長林信雄表示，因應公務員服務法修正，今年1月起，警察每人每月超時服勤時數下修至80小時，各縣市為符合中央法規，在警力未能即時補足的情形下，對警力數較少的分駐所或派出所，不得不採取聯合服勤的勤務運作方式。

新竹縣警局多年前已進行多所派出所裁併作業，民眾對警力數較少的派出所，採取聯合服勤方式執行後，多深感不安。

楊文科表示，他了解各鄉鎮市需求後，請縣警局儘速完成聯合服勤派出所恢復獨立運作，並指示縣府團隊全力支持警局，向中央爭取增加警力編制和預算員額，維護新竹縣更好的治安和居住環境。

經立委林思銘向中央協調積極爭取下，縣警局目前已完成向中央擴編編制警力1403人，縣府並持續向中央爭取增加預算員額，增補警力預計在3年內逐步到位。

林信雄表示，去年12月辦理聯合服勤工作的有20個派出所，在縣長指示後，今年1至2月已陸續恢復6個派出所，警政署在3至4月勻撥43名保安警力至竹縣，協助5月1日起調動警力，讓原本21個聯合服勤派出所，恢復獨立運作。

其中，多年前因警力不足關門的關西鎮南華派出所、五峰鄉羅山派出所、橫山鄉沙坑派出所重新恢復運作，並增加原五峰鄉大隘檢查哨的駐點，讓假日到五峰鄉露營的遊客，有需要能就近至該駐點尋求協助。

此外，縣警局將規畫竹北、新豐及湖口3個鄉鎮市的警力增補作業，因應人口成長的治安需求。