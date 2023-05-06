推出「尋訪咱彰化-台語民俗特展」，展區內有布袋戲、歌仔戲、電影等體驗活動。（吳建輝攝）

財團法人關懷文教基金會董事長周清玉表示，我們是全台唯一的台語文創意園區，有各種的展覽會館、今年適逢成立5周年，推出「尋訪咱彰化-台語民俗特展」。（吳建輝攝）

還有台語文課程認識羅馬字、手做DIY、特色攤位與豐富的表演活動等等。（吳建輝攝）

位在彰化八卦山上全台唯一的「台語文創意園區」5周年了，推出「尋訪咱彰化-台語民俗特展」，6日在關懷文教基金會董事長周清玉、文化部長史哲等人的見證下，舉行開幕儀式，史哲致詞時表示，日前行政院會通過國家語言研究發展中心設置條例草案，已經送立法院審議，相信這在未來推廣台語文、文化來講，一定會有很大助力。

2017年財團法人關懷文教基金會董事長周清玉建議設立「台語文園區」獲准，並擔任籌備處主委，2018年由總統蔡英文揭牌，正式成立「台語文創意園區」，周清玉與丈夫前考試院院長姚嘉文經常出現在園區內，親自擔任導覽員，推廣台語文。

文化部長史哲表示， 5年前蔡英文總統親自來開幕，一晃眼5年就過去，特別是在母親節前夕，這對我們保存母語來說，算是有很大且重要的意義，感謝民間出錢出力，打造全國唯一的台語文創意園區，日前行政院會通過國家語言研究發展中心設置條例草案，已經送立法院審議，相信這在未來推廣台語文、文化來講，一定會有很大助力。

過去在彰化擔任教育處處長、現任教育部政務次長的林明裕也說，5年前與周前縣長合作，合力將園區打造出來，讓他倍感榮幸，看到如今發展心裡很感動，希望未來國中、高中台語能納入必修課，比照原住民族語教師專職化。

財團法人關懷文教基金會董事長周清玉表示，我們是全台唯一的台語文創意園區，有各種的展覽會館、今年適逢成立5周年，推出「尋訪咱彰化-台語民俗特展」，展區內有布袋戲、歌仔戲、電影等體驗活動，還有台語文課程認識羅馬字、手做DIY、特色攤位與豐富的表演活動等等，即日起至6月6月，歡迎大家一起來。