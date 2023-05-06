高雄市長陳其邁表示，這次選拔出的美力媽媽代表7種不同精神的象徵。（記者林雅惠攝）

再過1周就是母親節，高雄市政府社會局與福氣教會在這溫馨的梔子花季，共同舉辦母親節美力媽媽頒獎典禮，新當選的美力媽媽們盛裝出席，市長陳其邁親自頒贈祝福獎座，感謝美力媽媽們用溫馨的光輝溫暖社會。

陳其邁表示，這次選拔出的美力媽媽代表7種不同精神的象徵，其中包括一位小腦萎縮症的病友身兼母親角色，把小孩照顧的非常好，也參加很多社區的公益活動，另最年輕的是38歲，年紀最大的是84歲，也有父代母職的爸爸，都非常辛苦，特地來表揚及向他們說聲謝謝。

今年獲獎者媽媽中，有一路走來始終以積極熱情態度對面對人生的「給力媽媽」金陳貴美女士，她照顧多重障礙的女兒及中風的先生外，並無私分享資源協助社區長輩。「活力媽媽」洪鄭秀栗女士68歲才第一次拿起畫筆開始創作畫貓，她用畫筆揮灑出多采多姿的人生，實現自己的夢想。「魔力媽媽」呂沛潔擔任寄養家庭長達5000多個日子，始終如一用心照顧，面對孩子生活挫折或困難時，會透過網路或書本找尋方式協助孩子解決困擾。

共同主辦單位福氣教會表示，今年總共收到86件推薦案，遴選出40位得獎的美力媽媽，獎項分別是兼顧家庭與公益「毅力媽媽」、弱勢清寒的「自力媽媽」、新住民的「新力媽媽」、身障家庭的「給力媽媽」、多元母職的「魔力媽媽」，以及勇敢追夢自主的「活力媽媽」和多子女的「多力媽媽」。每位獲獎媽媽的背後都有感人又激勵人心的故事，是社會正向發展的力量。

獲獎的「毅力媽媽」蔡洪淑美，就像台灣版的「阿信」樂天知命，任勞任怨，因外公身體不好，家中有人結婚或可「沖喜」增進健康，很年輕就遠嫁澎湖，展開一段跨海情緣，或許上天聽到淑美對家鄉-台灣的思念，因緣際會又舉家遷回台灣在高雄定居。熱心公益的淑美媽媽開始投入公益，擔任社區照顧關懷據點義工，更與丈夫一同推廣書法之美，生活更增添藝術之美。

68歲的「自力媽媽」簡阿藝遺傳父親的小腦萎縮症，自己與3個孩子都是小腦萎縮症的病友。她是病友、是照顧者，也是一名母親。面對自己3個孩子的照顧，即使自己行動慢慢退化，踏出步伐非常困難，她仍然堅持要親手用心烹調每一道菜，讓家人享用熱騰騰的飯菜，自己也透過積極復健、參加樂團踏入人群，用樂觀積極的態度，珍惜現今擁有的幸福。41歲「給力媽媽」方培郁，照顧3個孩子的她，其中雙胞胎孩子都有發展遲緩情形，她不畏辛勞，積極照顧孩子樂觀生活。

今年度唯一的「魔力爸爸」蔡登揚，面對妻子突然離世，只能放下對妻子的無限思念，獨力承擔照顧二個特殊兒的壓力，原先隨性自由的生活方式也被迫改變，這樣窒息的生活方式，讓他不知如何與孩子相處，直到參加天使心家族的家長團體後，讓他才了解如何陪伴孩子一起規劃未來的人生，用積極的態度面對人生挑戰，陪著孩子一起勇往向前。

社會局長謝琍琍表示，今年母親節的獲獎者不僅用心照顧自己的家人和孩子，其中也不乏從事社會公益，或是勇敢追逐夢想的「美力媽媽」們，感佩媽媽們以積極樂觀的態度面對生活，守護孩子與家庭。