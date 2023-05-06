美式賣場好市多驚爆「A肝病毒莓果」事件，台中市衛生局已前往好市多北台中分公司及台中分公司稽查，確認冷凍莓類產品已全數下架外，另與好市多總公司協商消費者權益維護事宜。衛生局表示，若有受害消費者疑有A型肝炎症狀，可至18家醫療機構進行檢驗，並建議業者提供其施打疫苗機會。

美式賣場好市多進口冷凍3種綜合莓及藍莓接連被驗出「A型肝炎病毒」後，衛生局會同經發局、地政局及法制局消保官，前往好市多北台中分公司及台中分公司稽查，已命自5月5日起立即全面回收已售出、仍於效期內的全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，另與好市多總公司召開視訊會議。

衛生局長曾梓展於會議中建議，應考量疫苗施打的時效性，儘速提供有需要的受害消費者施打疫苗的機會。法制局李善植局長亦表示，A肝病毒潛伏期最多可達數十日，有食用的消費者這段期間不免擔心害怕，好市多應重視消費者的需求，除對A肝感染者提供賠償，亦應善盡企業責任，加速對食用該批號的消費者提出合理的檢驗及疫苗注射計畫。

衛生局表示，截至5月4日止，包含檢出病毒的三種綜合莓（有效日期2023／09／19）及其他批號，共已回收2945.25公斤。另全面下架各類冷凍莓果商品計13740公斤，後續將全數依規銷毀。衛生局亦責令業者逐一電話關懷消費者健康情形，提供退貨資訊及醫療協助，確保民眾權益獲得妥善處理。

衛生局指出，民眾食用後若出現疑A型肝炎症狀，可至18家醫療機構進行檢驗，衛生局已通知中市各大醫院，如醫師診療時發現疑似病例，請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。

衛生局提醒，A型肝炎病患罹病期間，應注意排泄物的處理、手部清潔與可能污染環境及器具消毒等腸胃道隔離措施，且應暫時停止製備食物、照顧病人及照顧嬰幼兒，降低病毒傳播風險，出現黃疸後7天或發病後在家休息14天即可解除隔離，恢復日常。