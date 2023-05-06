凱特在白金漢宮接待外國貴賓

威爾斯王妃凱特周五（5日）晚上笑容可掬，加入公公英王查爾斯，穿梭在富麗堂皇的白金漢宮，接待外國王室成員和世界各地領袖，為迎接周六將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的歷史性加冕典禮做準備。然而，令人納悶的是，怎麼不見卡蜜拉的蹤影？

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，凱特神態輕鬆，臉上帶著燦爛的笑容，和賓客談笑風生。而在招呼美國第一夫人吉兒•拜登（Jill Biden）前，她特別聊得來的，似乎是丹麥王儲妃瑪莉（Crown Princess Mary）和王儲費德瑞克（Crown Prince Frederik）。

至於查爾斯則和烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）聊得很起勁，由於國家和俄羅斯深陷戰事，總統澤倫斯基並未現身，而是由烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）陪同夫人出席。

凱特，威廉和查爾斯到戶外與準備慶祝加冕的民眾打招呼

此外，威廉和愛德華也都現身，四處與貴賓寒暄。不過，當白金漢宮被問及，為什麼沒看到女主人卡蜜拉時，卻堅稱這全是按照計畫，由查爾斯本人主持迎賓晚會。為了查爾斯加冕，約有100位國家元首會齊聚倫敦，另外約有來自203個國家的代表將會出席。

而受邀並到場的歐洲王室成員除了摩納哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）和夏琳王妃（Princess Charlene）外，還有西班牙王后雷蒂西亞（Queen Letizia）和挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）及王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）等人。