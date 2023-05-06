「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）鼓勵學生們投入無人機事業。（謝明俊攝）

「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊任表縣長鍾東錦歡迎參賽同學們。（謝明俊攝）

「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，與賽學生小心扛著自家無人機參賽。（謝明俊攝）

「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，共有18隊參賽。（謝明俊攝）

「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，共有18隊參賽。（謝明俊攝）

「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，與賽學生小心呵護著自家無人機。（謝明俊攝）

由中華民國航空太空學會舉辦的「2023台灣無人飛機創意設計競賽」6日在苗栗市經國飛行場登場，來自國內淡江大學、陽明交大、萬能科大等大學科大共18支隊伍參賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場參加開幕式，鼓勵參加的所有大學生們努力鑽研無人機工業，為台灣開創另一個國際級的產品。

中華民國航空太空學會舉辦的無人飛機創意設計競賽，從2007開始，是我國歷史最悠久的無人機比賽，今年由淡江大學航空太空工程學系與翔隆航太公司共同承辦，苗栗縣政府、苗栗縣航空模型飛行協會及桃園市無人飛機飛手職業工會等單位協辦，是一項橫跨產、官、學等單位的無人機年度盛會。

今年比賽場地選在苗栗市河濱經國飛行場，這個場地是國內少有由縣政府推動設置的無人機考照場，場內畫有一條長300公尺、寛20公尺的飛機跑道及3個直昇機與多旋翼機測驗區，是目前台灣最有規模的飛行場地之一，具有乾淨的空域且交通位置便利，也被各地玩家視為條件優異場域。

淡江航太系主任蕭富元表示，連續2年選擇在苗栗縣舉辦，是看見縣府極力推廣無人機的應用發展及卓越的無人機施政績效，期藉由與縣府合作，扎根國內航太教育，提升飛機設計水準，推廣航太科普教育及擴展產學合作風氣，培養更多航太系統整合人才，以帶動產業運用促進無人機相關產業蓬勃發展。

今年次競賽共有淡江大學、萬能科技大學、陽明交通大學、逢甲大學、虎尾科技大學、成功大學、空軍航空技術學院、屏東科技大學等大專院校18隊參賽隊伍參賽。比賽項目涵蓋「飛機設計」、「載重能力」、「飛行技巧」與「技術創新」等面向，比造型也比飛行性能，讓飛機迷看得直呼過癮，各組別擇優選出各選出第一名至第三名。除了精彩賽事外，現場更有苗栗縣航空模型飛行協會的飛行表演，為賽事增添不少磅礡氣勢。