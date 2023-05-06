居民訴求市府要保障無負債遷村。（洪靖宜攝）

沿海6里里民大會，焦點仍是遷村議題。（洪靖宜攝）

大林蒲遷村案延宕多年，當地鳳森、鳳興、鳳林、鳳源、龍鳳、鳳鳴等沿海6里，6日召開聯合里民大會，遷村議題依然是里民最關切焦點。許多里民強調條件若是沒有共識，不會遷村，主持里民大會的鳳興里長洪富賢指說，各局處將依照里民提出質疑和疑問，以書面答覆，內容須完善。

現場除了有鳳源里、鳳興里、鳳森里、鳳林里、龍鳳里、鳳鳴里共6里里長及里民，另外經濟部工業局，高雄市府工務局、都發局、教育局、文化局等局處皆有派代表出席，現場開放里民發言。

會議內容仍主要聚焦在遷村議題，林姓里民指出，自己才剛付完房貸，不想又因遷村負債，並強調若是條件沒談妥，絕對不會遷村，也希望高市府不要單方面向外宣稱有共識；另名黃姓里民也要市府保證「無負債遷村」，建議增設專法或是地方特別條例，並要求嚴查原住戶資格，避免被投資客瓜分資源。

「不要拖！空氣很差」有居民曝無奈心聲，另外也有里民希望能發放安置費及汙染補償費，指遷村後還有許多額外花費，對大家來說是保命錢；另有林姓里民則開酸，遷村預定地傳土地不足，乾脆每戶發1輛拖板車，連房子都不必蓋了。針對里民問題擔憂，主持大會的鳳興里長洪富賢指，大會都有全程錄音、錄影，各單位於20天內將以書面答覆，要求內容要完整，

被點名只會向中央逼遷村時程的立委賴瑞隆表示，但不逼只會拖，首要還是要將條件談妥再遷，最後決定還是各位鄉親；國民黨議員陳麗娜指，市府應先思考公保地解編問題，不分黨派都應協助爭取發放安置費及汙染費，她也要求，七接及瀝青廠等汙染建設在遷村前都不能進行，針對居民條件再詳查，讓鄉親能了解遷村後狀況。