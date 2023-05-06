嘉義市政府衛生局連日稽查嘉義市好市多販售、被抽驗出A肝病毒的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，統計共進貨420包有問題批號產品，已賣出176包，其餘均已全數下架，並已全數消毒封裝後暫存於待銷毀區，176包是由70個會員買走，已追蹤到其中15名會員是嘉義市民，其他55名會員是外地人。
嘉市府衛生局表示，這批遭汙染「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期2023／9／19）」後續將依規定銷毀，而該販售區域也完成清消作業，至今好市多嘉義店累積退貨總重量計391.1公斤（包含其他批號）。
嘉市府衛生局表示，有15名嘉義市民買到汙染莓果，經連繫關懷健康狀況，目前都無異樣，由於A肝病毒潛伏期長，仍請他們加強「自我健康監測」，觀察身體狀況至少2個月。
母親節到來，蛋糕消費量大增，嘉市府衛生局連日來派員訪視製造蛋糕、麵包、餅乾為主產品的42家烘焙業者，稽查結果業者均表示無使用好市多「Kirkland Signature 科克蘭冷凍三種綜合莓」作為原料。
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