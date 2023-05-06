鈣質是人體所需的巨量礦物質之一，9成國人普遍缺鈣，醫師提醒，補充鈣質前後避免喝咖啡或茶；另外也應避開高草酸食物，像是菠菜、蘆筍、芹菜及蘿蔔等，以免影響鈣質吸收。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在臉書發文指出，鈣片吃多會導致便秘，吃完鈣片記得要多喝水；衛生福利部建議成人每日應攝取鈣質1000毫克，補鈣不要補過頭。

陳鈺泓提醒，大量咖啡因會影響鈣質的吸收，最好不要在吃鈣片前後喝咖啡或濃茶；日常透過飲食補充鈣質，例如喝牛奶時，避免加入咖啡或茶中，以免影響牛奶的鈣質吸收。

除了咖啡因以外，鈣質也要盡量避免和高草酸食物一起吃，以免影響鈣質吸收，常見的高草酸食物有菠菜、蘆筍、芹菜、蘿蔔等。

另外，鈣質應分次補充，一旦超過500毫克，在身體的吸收效率就會下降，購買鈣片時可以找單顆小於500毫克鈣質的鈣片，並分次補充。

家醫科醫師陳欣湄也曾指出，除了分散補充外，也可以選在飯後補鈣，飯後胃酸分泌量較高，有利鈣質消化和吸收。