李李仁（右）玩遊戲，表態不想跟林心如一組。（TVBS提供）

修杰楷（左起）、林心如、任容萱、李李仁、林柏宏、郭雪芙一同在高海拔露營區搭帳棚、野炊。（TVBS提供）

TVBS《光露營就很忙了》本周總製作人林心如率領郭雪芙以及特別嘉賓任容萱、李李仁、修杰楷、林柏宏，一同在高海拔露營區搭帳、野炊與過夜，林心如分享首次住在帳篷的心情：「被熱醒！還好有室友容容的電扇，變得比較涼快，可以再睡一下。」修杰楷一躺下就入睡，也睡得很好，自認「適合露營的體質」。

節目中，當眾人隔天起床，正喝著手沖咖啡愜意享受早晨時，光信箱即響起，林心如怒喊：「不能讓我喝完一杯咖啡嗎？」光信箱中的任務是，依成員們前一晚選的中式、西式早餐，各有不同挑戰必須完成，李李仁哀號：「不想再煮飯了。」

選到西式的林心如，認為自己運氣很好，與修杰楷、任容萱開心出發，未料抵達目的地後，竟然想翻節目組一百個白眼，甚至還讓他們汗流浹背苦笑：「生無可戀、白高興一場。」

這次露營楊謹華因為有工作不能前來，特別準備禮物，讓大家可以在露營地玩。成員們玩起遊戲，紛紛燃起勝負欲，從前一晚的套圈圈，到楊謹華送的擲斧頭大賽，都非常認真甚至還為了輸贏大走心。

分組比賽前，李李仁甚至笑說：「不想跟心如一組。」未料最後猜拳被分配同一組，林心如反笑他：「不想什麼就來什麼。」修杰楷也因為露營過程中玩遊戲大輸，讓他下定決心喊：「回去要帶女兒常常去夜市多花錢。」林柏宏甚至為了紙箱烤雞，腎上腺素噴發，燃起必須贏的決心。