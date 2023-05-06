苗栗市長邱鎮軍與眾模範母親合影。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦、頭份市長羅雪珠等與模範母親合影。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠與模範母親合影。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮長方進興與模範母親合影。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所舉辦母親節模範母親表揚大會。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市、苗栗市、竹南鎮等公所，6日上午分別在公所舉辦母親節模範母親表揚大會，包括縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、副議長張淑芬等都到場祝賀全縣母親快樂，其中頭份市選出32名、苗栗市選出28名模範母親，每一位接受表揚的母親都是一個典範，不僅相夫教子，還經常擔任義工服務社會，對她的家庭、子女也都善盡照顧的責任，所有模範母親皆散發著特有的母愛光輝，任勞任怨犧牲奉獻。

頭份市公所6日上午在市公所中山堂舉辦模範母親暨懿馨媽媽表揚大會，提前歡慶母親節，縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、副議長張淑芬、市長羅雪珠等出席祝賀。

頭份市模範母親由各里辦公處推薦，本年度獲選的模範母親為，蘇黎綉蘭、何廷妹、吳瑞燕、鄧瑞芝、溫金梅、陳鳳喜、蘇李新妹、陳秋蘭、張桂梅、曾貴美、吳秀嬌、徐譚三妹、陳碧蓮、鄧綉香、張徐戊妹、饒陳鳳英、黃傅雪錦、吳麗花、鄧玉蘭、朱瑞爕、張貴美、謝幸枝、鄧唐秀榮、吳碧華、黃翠華、楊秋花、謝林春梅、李春麗、廖陳緞妹、饒陳瑞容、劉月雲及傅月美等32名女士。

其中最年長者為95歲的張徐戊妹女士，而最年輕者為66歲的吳瑞燕女士，並推薦流東里蘇李新妹女士接受縣府表揚。蘇李新妹女士今年91歲，育有6名子女，丈夫於38歲時過世，新妹女士每天擔著菜行走來回將近20公里到市區販賣，獨力扶養子女長大，如今子女各個事業有成。

苗栗市公所則同在6日在市公所3樓舉辦模範母親表揚大會，今年接受表揚的模範母親代表共有28位，其中由福星里辦公處推薦的鄧江玉蘭女士代表本市接受苗栗縣政府辦理的縣級模範母親表揚。

在28位模範母親中，有母兼父職、茹苦含辛扶養子女，子女皆能有所成就回饋社會者，如高苗里何雷健健、清華里楊月涓、新英里陳碧玉、玉清里廖容銹里，有侍奉公婆或父母、照顧家庭，任勞任怨，敦親睦鄰，鄰里都稱讚，如恭敬里宋劉蘭櫻、勝利里謝曾秀梅、福安里羅吳玉珍、建功里黃邱麗容、水源里羅黃美枝、玉苗里陳純貞、中苗里吳桂妹、福麗里湯瑞蘭、北苗里黃翠雲、維祥里彭嬿珠等；有相夫教子、有為有守，子女有成，熱心公益，如嘉盛里黃胡四妹、福星里鄧江玉蘭、文聖里謝吳完妹、新川里謝胡順妹、維新里葉雲美、大同里苗菊妹、綠苗里林陳淑蘭、青苗里徐玉香、南勢里傅李碧珍、玉華里邱惠媛、新苗里黃甘妹、上苗里郭金妹、嘉新里楊細香、文山里古芃宜等，都堪為天下母親典範。

表揚大會會中除呈現精采表演節目外，並由市長邱鎮軍及代表會主席陳仁杰致贈所有受表揚者獎牌及禮品，並合影留念，以溫馨隆重的儀式向母親們致上最高的敬意，提早歡度佳節。