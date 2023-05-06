U：NUS釋出新歌舞蹈版MV。（滾石提供）

U：NUS新單曲〈塔莉亞〉5日釋出舞蹈版MV，性感的「麥架舞」讓粉絲為之瘋狂，紛紛表示「太犯規」，U：NUS《Reborn to be Alive》巡迴演唱會6月10日高雄場也在昨晚啟售，搶票熱度依舊居高不下，千張票開賣瞬間秒殺完售，團員也上線和紛絲一起聽歌聊天互動，讓歌迷整晚心情超嗨。

U：NUS已在北中南3座城市，開賣了共4場千人演唱會，且場場秒殺完售，日前宣布於8月5日前進台東站，力拼5場大滿貫秒殺售票紀錄，更透露台東場為《Reborn to be Alive》系列巡演的最終場，將跳脫框架、驚喜滿滿，力邀粉絲在今年暑假一起加入完成「重生巡演」的畢業儀式。對於歌迷熱情U：NUS充滿感激，團員們感性表示：「謝謝粉絲一路相隨，我們還有很長遠的路要走，我們會一直往前、越來越強，希望你們也一直都在。」

U：NUS新單曲〈塔莉亞〉舞蹈版MV曝光後，大批粉絲被性感舞姿電暈，大讚U：NUS完美駕馭性感風格，歌聲、造型、舞蹈都讓人心臟爆擊，心動不已，讓團員們笑說：「沒想過我們也能詮釋這樣的風格。」問及團內誰跳起來最性感，團員們一致認為「肯定是有翔啊」，高胥崴也加碼分享〈塔莉亞〉舞蹈版拍攝現場的突發狀況：「我在轉圈時咬到嘴巴，傷口還蠻大的，因此跳到一半大吐血！」讓他直呼：「我就是個傷兵，幸好其他團員都很健康，一起順利完成了整套舞。」

U：NUS表示〈塔莉亞〉屬於較沈浸式的性感情歌，也是團員們首次嘗試魅力型舞風，展現成熟的一面，團長高胥崴透露：「接下來有機會，希望能繼續帶給大家多面向的驚喜，抒情、嘻哈，各種風格都有可能！」敬請粉絲期待U：NUS未來新作。