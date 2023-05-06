台籍的香港城市大學校長郭位即將於本月13日完成他第3屆任期，並卸任城大校長一職。4日的感謝晚宴上，港城大校董會除了肯定郭位15年來的貢獻，也讚揚郭位的「政（政治）教（教育）分離」、「學研合一」的理念。

港校校長每5年1屆，郭位2008年5月14日上任至今，是香港8所教資會資助大學（八大）中在位最久的校長。卸任後郭位將繼續在港城大擔任研究工作。4日香港城市大學舉辦「感謝晚宴－向郭位校長致敬」，現場共有400多人與會，台大前校長管中閔、前行政院長江宜樺等也應邀出席。

港城大校董會主席黃嘉純致詞時表示，感謝郭位為港城大帶來的珍貴成就，讓港城大取得長足發展，「這件事我可以講兩天，」但最重要的是他帶來的「視野」及「領導力」。

黃嘉純表示，郭位了解甚麼要融合、甚麼要分離，融合指的是郭位一直提倡的「學研合一」，而不應該有教學型大學或研究型大學的區分，因為教學和研究應該是一體兩面，研究能豐富教學，教學又能回過頭來實踐研究心得。至於分離指的是「政教分離」，也就是大學是學術殿堂，不應被政治力量干擾。

港城大校董會秘書表示，郭位創立的港城大動物醫學院猶如一場跑了10年的馬拉松，從2008年提出構想，到2017年創立亞洲首個達到嚴格國際認證標準的6年制獸醫學學士課程，其中的艱辛非外人能理解，常常半夜兩點被郭位叫醒討論細節；此外郭位也積極向各界募款，推出「HK Tech 300」大型創新計劃，協助港城大學生、校友、研究人員成立初創公司。

港城大在郭位任期內的國際排名突飛猛進，包括QS排名進入全球前50、泰晤士高等教育世界大學（THE）排名進入全球百大。郭位表示，他特別自豪「HK Tech 300」的創立，也非常感謝管理層團隊以及港城大社群同心同德，「香港城市大學為何能成功？簡單地說，就是因為團隊合作！」