味全龍洋將布里悍5日先發僅投2局，在3局間練投時突然傷退，今天總教練葉君璋賽前捎來噩耗，布里悍是左腳掌骨裂，明天會再去醫院檢查，確定骨裂的話就會立刻動刀。

龍隊昨天在花蓮與統一獅進行3連戰最終戰，布里悍前2局沒有失分，但3局局間練投沒多久就向教練團、防護員招手，經過評估後退場，龍隊換上廖任磊。

葉君璋今天賽前談到布里悍的狀況，直接就說：「骨裂！」，「他昨天2局結束後回到休息室不知道踢到什麼東西，3局上去練投時，踩下去覺得腳底怪怪的，好像有什麼東西掉下來。他說他也是第一次有這種感覺。」

葉總指出，初步檢查布里悍是左膠掌那邊骨裂，明天會再去醫院複檢，如果確定骨裂會立刻動刀，若動刀預計缺陣2、3個月，而他的空缺將由猛威爾補上，「但他老婆也要生了。」葉君璋表示，猛威爾的老婆預計在5月21日進行剖腹產，他也會提前幾天回到美國陪產，龍隊在那周先發輪值勢必受到考驗，「3個本土要準備起來。」