台灣科技大學數位學習與教育研究所透過肯亞校友牽線，透過線上教學的方式，自行研發教材，以數位課程向肯亞進行師資培訓工作坊，運用數位科技教育融入混成式教學，協助肯亞推動數位教育。(台科大提供)

我國高教近來積極發展社會責任，國際共學為其中常見的授課方式。台灣科技大學數位學習與教育研究所透過肯亞校友牽線，透過線上教學的方式，自行研發教材，以數位課程向肯亞進行師資培訓工作坊，運用數位科技教育融入混成式教學，協助肯亞推動數位教育。

台科大的外籍生眾多，其中也包含非洲學生，當中不少畢業生甚至在拿到博士文後，返回非洲的大學任教，台灣科技大學數位學習與教育研究所副教授翁楊絲茜表示，由她所指導並來自肯亞的博士生，已返回肯亞擔任大學教授，而這次的共學計畫，便是由這些來自肯亞的校友們一同牽線，安排肯亞中部城市尼耶利(Nyeri)的高中學生參加數位師培課程。

翁楊絲茜提到，台灣與非洲受限地理位置，多是單方面資源投入合作模式，較少雙向溝通，這回數位所與台飛國際志工交流協會合作，首度採取自編教材與課程的方式，融合資訊科技和STEAM教學，與肯亞進行遠端雙向師資培育工作坊。

翁楊絲茜指出，在開課的過程中，確實遭遇諸多挑戰，像是肯亞師生未接觸過類似的教育訓練，且當地網路並未普及架設，授課的肯亞學生對收發Email都不是很有概念，校內在1年半前都沒有電腦教室可使用，因此對3C數位設備安裝操作及教學都非常陌生，為了提升肯亞學子的數位概念，台科大師培工作坊將AR和VR技術應用到教學中，透過課程培訓老師運用數位工具輔助教學，建立資訊教學系統。

翁楊絲茜說，這次的數位師培共學課程，主要偕同康橋國際學校國中生一同參與，在3月到4月間，針對尼耶利的高中學生辦理為期5個星期的「創新跨國共學」。

課程已以聯合國永續發展和社會情緒學習為主題，透過日常情境對話，使用漫話科技「MangaChat」，用漫畫寫日記的方次進行跨國交流，不僅肯亞學生有學習機會，台灣學生也透過共學達到跨文化交流、增進外語能力，彼此共同發展自我覺察與國際觀軟實力。

來自肯亞尼耶利的高中生MEDA WAMBUI MURIITHI說，在課程中學到了什麼是跨國文化交流，來自不同國家的人，都應該互相尊重不同的文化。很期待下次還能夠參與類似的課程。

參與本次計畫的台科大師培生劉芳妤說，這次過程中的回饋與故事，使同學們建立起信心突破地理障礙，與世界接軌，成熟的遠端合作模式，啟發更多應用可能性，也期待這樣的模式被複製與實踐到更多台灣和非洲學校。