開幕活動前由舞獅與蜈蚣座陣頭繞行後浦街道，吸引民眾與觀光客駐足拍照，熱鬧非凡。(于家麒攝)

因經費問題，每年開放報名即「秒殺」的親子蜈蚣座嘉年華活動將暫停舉辦。(于家麒攝)

不過主辦單位仍將於5月12至14日、24至26日晚間在北鎮廟辦理蜈蚣座體驗活動，歡迎親子前來參與體驗。(于家麒攝)

「2023浯島城隍文化觀光季」開幕活動，由天震堂醒獅團精采的鑼鼓陣與舞獅表演下揭開序幕。(于家麒攝)

浯島城隍廟主委楊耀芸表示，明年若還是經費不足，將縮小規模辦理。(于家麒攝)

「2023金門迎城隍-浯島城隍文化觀光季」今(6)日上午11時於金城鎮浯島城隍廟前盛大舉行開幕活動，由天震堂醒獅團精采的鑼鼓陣與舞獅表演下揭開序幕；在副縣長李文良與金城鎮長李誠智等人齊力敲響銅鑼後，正式宣布一路延續至6月2日的「迓城隍」慶典系列活動就此熱烈展開，5月30日全台43間城隍廟陣頭更將於金門大會師進行繞境，為整個活動掀起最高潮。

主辦單位在開幕活動前還特別出動人力肩扛蜈蚣座打頭陣，蜈蚣座上乘載12名小朋友，全長6節，在舞獅陣頭的簇擁下，由金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕活動，沿途吸引許多民眾、觀光客駐足拍照，熱鬧非凡。

金城鎮長李誠智表示，每年農曆四月十二日迎城隍，是金門島上最盛大的民俗慶典，旅外鄉親也都會回鄉熱情參與。無奈前些年因疫情影響限縮了活動規模；如今疫情退散，也欣逢浯島邑主城隍遷治343周年，終於再次盼到迎城隍盛會，鎮公所為此精心規劃了一系列慶典活動，浯島城隍廟管委會也邀請全國的城隍爺來到金門作客，歡迎大家一起到後浦小鎮感受「迓城隍」的魅力。

不過浯島城隍廟主委楊耀芸在受訪時表示，今年是閏月的「歹年冬」，原本規畫要擴大舉辦迎城隍活動淨化四方，也預先邀請了全台各地城隍廟來金門大會師，沒想到開辦前才獲悉經費遭縣府砍了近一半，他與總幹事張克全等人去拜訪縣長陳福海才又多爭取了一點，但預算還是少了逾3分之1，為了金門的面子廟方只能盡力四處籌措經費咬緊牙關辦下去，他也氣憤的說，明年若還是同樣的情形，就不邀請兩岸三地的宮廟前來參加，縮小規模改成金城四境迎城隍就好。

主辦單位也指出，歷年迎城隍活動多仰賴縣府財政大力支持，今年為響應縣府開源節流政策，且考慮籌備期較長等因素，每次報名「秒殺」的親子蜈蚣座嘉年華活動將暫停舉辦，但小朋友也別失望，金城鎮公所將於5月12日至14日、5月24日至26日晚間在北鎮廟，配合地方特色陣頭表演及踩街活動，辦理蜈蚣座體驗活動，歡迎小朋友前來參與體驗。

副縣長李文良則表示，迎城隍是每年全金門最大的宗教盛事，除了是民眾表達對城隍爺神威庇祐地方的感謝之外，也逐漸形成獨特的地方文化，吸引大批來自台灣的觀光客與香客到金門逗熱鬧；針對管委會所表達經費不足的問題，李文良說明主要因為疫情的關係，所以編列預算相對保守，如今疫情已趨緩，將責成觀光處與民政處針對預算再進行檢討。

廟方指出，今年5月30日為農曆4月12日，為慶祝浯島邑主城隍遷治343周年的「正日」，浯島城隍廟管委會特別邀請台灣43間城隍廟、共計1250人抵金參加全國城隍金門大會師遶境，祈福浯島一切平安、保境佑民，屆時後浦小鎮萬人空巷，將掀起迎城隍慶典的最高潮，歡迎民眾、遊客們屆時共襄盛舉，一起迎城隍、逗熱鬧，感受後浦迓城隍的慶典氛圍。