青農郭衍廷（中）所種植的紅肉大西瓜，打敗其他21名參賽者奪冠。（學甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

區公所人員現切10顆大西瓜供民眾免費試吃。（學甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

民眾體驗製作西瓜棉。（學甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

今天是「立夏」，台南天氣一早艷陽高照，學甲區公所上午在華宗公園舉辦西瓜產業文化節活動，提供10顆、每顆25台斤的大西瓜讓民眾試吃，短短不到1小時就被搶光。學甲區長張明寶表示，學甲西瓜因適逢今年雨水相對短缺，單果重僅20台斤上下，但甜度卻高達14到15度，口感汁多甘甜，欲購買民眾要把握時機購買。

活動上有不少瓜農載來整車的大西瓜設攤展售，民眾因天氣炎熱，購買十分踴躍，區公所也現切10顆大西瓜供民眾免費試吃，許多民眾大排長龍等著嘗鮮，不到1小時就被搶拿一空。

區公所今天也辦理西瓜評鑑競賽，青農郭衍廷所種植的紅肉大西瓜，打敗其他21名參賽者奪冠，他參賽的西瓜重量20台斤、甜度分數達到28分，且外觀果型和肉質都優於其他參賽者，受到評審們的青睞，奪得今年度「學甲西瓜王」的稱號。

現場還有DIY體驗課程，除了邀請綠力工作室陳怡君擔任講師，帶領民眾製作西瓜造型手工香皂，也請來頂洲社區前理事長郭林綉枝到場製作西瓜棉，讓民眾收穫滿滿。

張明寶說，學甲西瓜盛產於三慶里頂洲及紅茄一帶，2地因鹽分砂質土壤、合宜的溫度條件，使得農民生產出來的大西瓜賣相及風味絕佳，今年一期作西瓜種植面積約30公頃，受到乾旱的影響，每顆平均重量縮小至約20台斤，不過反而促使甜度提高不少，且適合小家庭購買。