小天后泰勒絲在2019年與前東家「大機器」（Big Machine）正式撕破臉，因「大機器」將泰勒絲所有的創作歌曲版權轉手讓給別人，而那位「別人」竟是長年在網路上霸凌泰勒絲的知名經紀人史考特布萊恩。泰勒絲在換到聯眾唱片（Republic Records）後便放話會重錄之前6張專輯的50首歌。

泰勒絲自出道以來最受歌迷喜愛的便是她的創作能力，除了曲之外，她寫詞的功力更是一流，每一張專輯代表每一個階段的自己，也因此她鞏固了一群隨著她上山下海的粉絲。她在2021年釋出了她的舊專輯「紅色」的新錄製版本，而今年她則宣布會推出她在2010年的舊專輯《愛的告白》新錄製版本，她在個人官方媒體上表示：「《愛的告白》是我在18到20歲時，自己親手創作的專輯。這張專輯對我來說意義重大，寫下了當時最狂野的思念，這也是我早期使用日記手法撰寫歌詞的代表作。我愛這張專輯，因為它講述了成長、失望、重新站起來的一段路。另外我找出另外六首從未曝光過的新曲，希望可以跟大家一起慶祝！」

泰勒絲的《愛的告白》收錄了她與當時男朋友喬強納斯的一些回憶片段，也描述了自己在18歲之時對愛情的渴望還有受到的打擊，至今仍然是許多情竇初開的聽眾必選的一張專輯。每次泰勒絲舊專輯新錄都會附上幾首之前沒有曝光過的歌，也會重新編曲、推出新的MV，可以說是誠意滿滿，讓歌迷不後悔持續支持她。