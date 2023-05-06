▲中山高中王君豪同學在賽場上的英姿。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲表現優異入選亞青賽國家代表隊的王君豪同學。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲王同學接受教練指導，持續精進。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

就讀於基隆市中山高中體育班一年級的同學王君豪，在今年3月的青年盃標槍項目，以70公尺55最佳成績，達亞洲青年田徑賽參賽標準，並入選第二十屆亞洲青年田徑錦標賽國家代表隊，為市爭光。特別的是，王君豪原本在銘傳國中體育班的專項是射箭項目，至中山高中體育班後，教練看出他的潛質，鼓勵他轉項改練標槍，才訓練半年的時間就一擲成名，相當不容易。

基隆市教育處表示，王君豪優異表現成績讓中山高中師生歡欣鼓舞，指導教練紀富宏也表示，君豪在訓練期間，對自己的要求很高，除了照表操課外，也利用早自習時間自主訓練，保持正向的學習態度，是成為優秀運動員的關鍵。

王君豪說，很開心自己只練了短短半年的標槍就可以入選國家代表隊，今後也將更努力配合教練的指導訓練，提升自己的標槍水準，在世界的競技舞台上，發揮最精彩的表現，為基隆也為台灣爭取最高榮譽。

教育處說，中山高中體育班自1999年成立至今，共培養出十幾位田徑國家代表隊，像是長跑國手吳文騫、全運會鏈球6連霸主的鄭裕達等，目前皆返鄉於學校擔任專項老師及教練，深耕基層體育。而現任校長鄭裕成也是基隆市田徑委員會主任委員，對於田徑運動更是全力支持，王同學這次入選國家代表隊，也讓一向支持體育運動的鄭校長覺得欣慰。

教育處長劉美蘭對於王同學的表現除了給予最大肯定外，也期許他能在接下來的訓練中，好好配合國家團隊，注意身體的健康並保持心情愉悅，讓自己的實力能穩穩地發揮在國際賽會上。