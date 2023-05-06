英國王室重要時刻 查爾斯三世加冕典禮現場直擊

（15：50）70年來英國的第一場加冕儀式即將登場，而查爾斯三世也將迎接他準備了一輩子的歷史性時刻。

Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

綜合外電6日報導，查爾斯從3歲起就已正式成為王儲，等了70幾年，他終於要在心愛的卡蜜拉見證下，加冕成為英國國王。從早上6點開始，受邀的VIP賓客已排了1英里（約1.6公里）長龍，準備進入倫敦西敏寺（Westminster Abbey），以坐上準備好的2,300個座位。

準備好了！西敏寺超美畫面曝光 70年前女王無福享受

（14：30）英國國王查爾斯三世（King Charles III）今（6）日將加冕，英國王室官方推特稍早公布40秒影片，曝光進行加冕儀式的西敏寺（Westminster Abbey）超美內部裝飾，貼文指出，「西敏寺已經為國王查爾斯三世及王后卡蜜拉的加冕典禮準備好了。」

據《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，畫面顯示，偌大的教堂裝飾了許多花草，報導指出，內部妝點了查爾斯特別鍾愛的藜蘆，以及忍冬、鬱金香、茉莉及象徵聖靈的耬斗菜屬（Aguilegia）花卉，另外也會插上迷迭香、樺樹、月桂樹、榛樹及金雀花。

報導指出，70年前伊麗莎白二世加冕時，由於有超過8000賓客受邀出席，西敏寺人滿為患，因此無法用花卉裝飾，只有女王遊行沿街有花卉點綴，今年查爾斯加冕約只有2300賓客出席，因此留有許多妝點空間。

加冕儀式結束後，這些當季花卉將交由卡蜜拉贊助的慈善機構「Floral Angels」處理，預計這些花卉將重新綁成花束，送往療養院、收容所等地。

（不斷更新）