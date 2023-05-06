費城人主場的一位觀眾為了撿球而受傷。（美聯社）

Game is delayed as a fan has fallen into the Red Sox bullpen in Philadelphia. 🙏 pic.twitter.com/v9fHU1BxAw — Funhouse (@BackAftaThis) May 5, 2023

費城人6日在主場市民銀行球場迎戰紅襪的比賽發生意外，一位外野觀眾為了撿球越過護欄，不幸摔落紅襪隊的牛棚而受傷。比賽因此中斷10分鐘，等待救護人員以擔架送傷者出場。美媒NBC記者報導，這顆球應該是外野手丟上去給觀眾，但是球扔得不夠高，掉在護欄外頭的花圃，觀眾想要翻越撿球才不慎跌落下方客隊的牛棚。

意外發生在首局上，那位受傷的觀眾墜落之後失去意識，休息區有紅襪球員急得掉下眼淚。紅襪投手溫可斯基（Josh Winckowski）說：「這一幕很嚇人，我們非常難受，有些人沒看到，但是親眼目睹的人都承受很大的打擊。」

那位球迷墜落到下面的牛棚，就在紅襪投手的眼前，好消息是他送醫之前已回復意識，只是傷勢還要進一步檢查。依照市民銀行球場的設計，那段高低差相當大，超過一個樓層。

前遊騎兵外野手漢米爾頓（Josh Hamilton）曾在2011年球季把一顆紀念球丟給外野觀眾，導致那位觀眾為了接球而摔死，漢米爾頓為此痛心不已。去世的觀眾是39歲的消防員，他留下的8歲兒子後來受邀在季後賽開球。遊騎兵球場在1994年的意外之後已經加高過護欄，但還是無法避免憾事再發生。