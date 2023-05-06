費城人6日在主場市民銀行球場迎戰紅襪的比賽發生意外，一位外野觀眾為了撿球越過護欄，不幸摔落紅襪隊的牛棚而受傷。比賽因此中斷10分鐘，等待救護人員以擔架送傷者出場。美媒NBC記者報導，這顆球應該是外野手丟上去給觀眾，但是球扔得不夠高，掉在護欄外頭的花圃，觀眾想要翻越撿球才不慎跌落下方客隊的牛棚。
意外發生在首局上，那位受傷的觀眾墜落之後失去意識，休息區有紅襪球員急得掉下眼淚。紅襪投手溫可斯基（Josh Winckowski）說：「這一幕很嚇人，我們非常難受，有些人沒看到，但是親眼目睹的人都承受很大的打擊。」
那位球迷墜落到下面的牛棚，就在紅襪投手的眼前，好消息是他送醫之前已回復意識，只是傷勢還要進一步檢查。依照市民銀行球場的設計，那段高低差相當大，超過一個樓層。
前遊騎兵外野手漢米爾頓（Josh Hamilton）曾在2011年球季把一顆紀念球丟給外野觀眾，導致那位觀眾為了接球而摔死，漢米爾頓為此痛心不已。去世的觀眾是39歲的消防員，他留下的8歲兒子後來受邀在季後賽開球。遊騎兵球場在1994年的意外之後已經加高過護欄，但還是無法避免憾事再發生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。