一名男網友分享，吃迴轉壽司的時候，遇到一群女高中生在「玩壽司」，不斷將迴轉壽司的蓋子掀起來，卻沒有把壽司拿下來，讓原PO氣炸直呼「好好吃壽司很難嗎？」引起網友熱烈討論，不少人留言撻伐女高中生沒有衛生的行為。

一名男網友昨天在Dcard上分享，中午去吃迴轉壽司的時候，隔壁桌坐了一群女高中生，仔細一看，這4個女生疑似將掀迴轉壽司的蓋子當遊戲，從影片中可見，短短20秒女高中就掀了4盤壽司的蓋子，卻沒有將餐點取下來吃，讓原PO看了無言又反胃。

男網友表示，他直接跟店員檢舉了女高中沒水準的行為，沒想到這4個人被抓包以後還不認，他只好將影片提供給店家，也希望大家可以共同抵制這種沒有功德心的行為。

影片引起網友討論，「如果沒記錯，規定是打開就算錢了，把影片給店員看，恭喜她們當了一回土豪」、「把影片檔寄給學校也是很不錯」、「不要害人家生意好嗎？之前日本壽司郎風波，還好沒影響到台灣」、「不懂這到底有什麼好玩的」、「監視器調出來，開幾盤算幾盤的錢」。