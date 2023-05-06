歹徒假冒蘋果公司，寄發釣魚電子郵件給被害人。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方提醒Apple ID真假登入畫面。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄一名涂姓家庭主婦，日前收到一則iMessage簡訊，內容為「交通違規罰鍰逾期未到案，請於112／05／03前繳納，查詢及繳費請點此t.ly／m＊＊＊＊..gov.tw回復1啟動連結查詢」，因車輛平日都是家人在使用，涂女誤以為是家人違規遭罰，一時不察點擊該連結，並依指示輸入信用卡卡號等，隨即遭盜刷5萬元。

警方指出，最近詐騙集團的釣魚網站，出現兩種類型，第一種就是「交通違規罰鍰逾期未到案」的簡訊，利用縮網址服務，將t.ly後綴「／」文字加上gov.tw等類似政府機關網址，令民眾誤以為是政府官方網頁。

第二種是詐騙集團偽冒蘋果公司發送電子郵件，佯稱收件人「Apple ID帳戶有一筆交易目前受到限制」，並要求收件人點擊「訪問Apple支持」確認交易項目，經收件人於釣魚網頁中提供Apple ID 帳號、密碼及手機驗證碼後，詐團即以電信小額付款或信用卡盜刷方式，竊取民眾財產，日前新北市一名陳姓公務員在接獲釣魚郵件後，誤認Apple帳戶遭人盜用購買手機，即在釣魚網頁中輸入個人資料，歹徒隨即以電信小額付款方式，盜刷購買4萬元的遊戲點數。

165專線提醒，政府部門不會以「iMessage」發送簡訊通知，在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，也不會以短網址「t.ly／」等方式呈現；各家業者的官方網址，也不會以IP「1＊＊.9＊.2＊＊.3＊」方式呈現，民眾在填輸個人資料前務必留意；若不慎遭盜刷，可先向信用卡客服申請止付，並立即向警方報案以確保自身權益。

另為避免蘋果手機收到iMessage詐騙簡訊，用戶盡速升級最新iOS版本，並至訊息設定中，點選「訊息過濾」選項，然後開啟「過濾未知的寄件人」功能，即可主動阻絕可疑iMessage訊息。

刑事局表示，民眾若發現釣魚網站或可疑iMessage訊息，除可透過iPhone內建機制即時檢舉回報外，亦可提供給165全民防騙官網或警政服務APP，由165專線查處。