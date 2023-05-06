台灣大中小企業處副總經理林德偉表示，台灣大積極協助用戶防詐，從源頭防堵有心人士濫用個資，量身打造全雲端服務的「安心Call」服務，具備三大優勢，包括企業整合門檻低、企業用戶學習門檻低、資安無虞。企業不需額外建置任何硬體或機房、無須開發軟體和安裝任何App，只要和台灣大進行系統整合，就能使用「安心Call」服務，不僅通話品質、穩定性都比使用網路電話的近似方案好，導入也簡單快速。對企業端而言，因客戶聯絡資訊不含消費者號碼，個資外洩機會大減，提升企業競爭力；對消費端而言，透過代理門號收發話，也能解除對於服務從業人員經手個資的疑慮，達到雙贏。

台灣大「安心call」服務已導入台灣電商龍頭momo、yoxi 叫車平台，未來也將持續拓展至外送、醫療等行業，助力企業強化消費者的個資保護。電商平台momo使用「安心Call」，網購物流單上不再列示收貨人電話號碼，僅印有訂單編號，收貨人姓名也被部份遮蔽，物流士聯繫收貨人時，只要撥打電商在「安心Call」平台上的代表號並輸入訂單號碼，電話即可轉接至收貨人，此時收貨人接到的來電號碼，將是平台配發的一個代理號碼。收貨人即使沒接到電話，亦可透過此代理號碼回撥，雙向保障消費者與物流人員的個人隱私，「安心Call」平台將自動辨識來電，並轉接至該物流士，過程同樣遮蔽收貨人電話號碼。當訂單完成配送後一段時間，此代理號碼即會失效。整套流程完全阻絕消費者個資洩漏風險，從物流配送到連絡取貨的資安全面保障。