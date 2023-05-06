修杰楷劇中和女兒相依為命。（八大提供）

温昇豪為搶救天心，弄得滿身泥濘。（八大提供）

由天心、温昇豪主演的八大熱播律政劇《最佳利益2-決戰利益》，本週修杰楷飾演的嫌疑犯即將登場，他因犯下珠寶搶劫案到處躲藏，為貼近社會邊緣人的角色設定，鏡頭前修杰楷看起來人畏縮一點，害怕人群，害怕跟一般人對話，因擔心自己會被關，跟他以往接演的角色有很大的不同。特別的是他刻意把牙齒塗黑，「因為他可能長時間都沒去看醫生，身體有很多病痛都沒辦法就醫。」

談到與劇中女兒相依為命的深厚情感，修杰楷說：「因為我自己也是個父親，有三個女兒，我很懂那種親子之間『相依為命』的感覺。」對戲時，修杰楷會投射自己與女兒的日常相處模式，例如「有好的東西都會想留給小孩…」就像戲裡女兒希望能吃到漢堡、炸雞，即便不敢去人多的地方，速食店的花費對他來說也是奢侈，但是「爸爸看著女兒滿足的表情，那一切都很真實，只希望孩子快樂。」

修杰楷的角色臉上總是皺著眉頭，劇中女兒常會提醒他不要皺眉，他說，自己本身其實也會習慣性皺眉，又愛嘮叨，透露私下的他「會叫女兒把東西收好、動作快點，女兒就會說『爸爸可以不要再唸了嗎？』」。

談到第2季的不同之處，温昇豪的職業從檢察官變律師，懷抱理想一度轉入政界，但卻無法如其所願，以及「他跟他的前妻（天心）重修舊好，這些都是很關鍵的不一樣。」他分享本週一場天心遭挾持的戲，拍攝上不僅辛苦，大家淋著雨和飾演嫌疑犯的修杰楷上演警民對峙，所有人弄得滿身都是泥濘。

温昇豪表示，很開心能在四年後《最佳利益》有第二季跟第三季，他飾演的趙檢從檢察官變成律師，希望觀衆可以期待。即便睽違角色好幾年，温昇豪透露詮釋上已經是很本能的3、2、1就會進入狀況，導演一喊「卡」立刻回到現實。

《最佳利益2-決戰利益》每週日晚間八點在八大戲劇台播出。