陳治廷、陳子輇、YY邱勝揚、黃威任4人所組成的全新男團「 OPENsi」，將從2023年夏季正式迎來出道，4位大男孩都是從選秀節目《原子少 年》嶄露頭角。

各自屬於不同星球組織的他們，在各自演藝路上充滿荊棘，當 時並未能在節目中順利成團出道!但如今在節目週年之際夢想成真，並正式宣 告將於13日下午1點在西門町屈臣氏前廣場舉辦OPENsi成軍出道見面會 與粉絲們相見歡。

陳治廷興奮直呼：「在《原子少年》時期經歷一次次的換團還 是無法成團，一直以來拼命爭取的事情終於成真，真的好感動。」第一次聽到要組團的當下心情？YY心情宛如洗三溫暖：「像在作夢，本來從韓 國回來後就準備要去算命適不適合做這行，結果機會就剛好來了。」

黃威任坦言，「對於「出道」這個詞我一直放在內心很深的地方，甚至都已經遺忘它了 。現在有了這樣的機會，我需要好好把握、把自己做到最好，對於見面會更多 的是興奮跟期待。」

陳子輇則透露，「我其實第一次收到組團通知的時候非常的興奮同時也很害怕，但後來想一想，如果這次錯過了，是不是這輩子就 錯過了，所以我決定為了我的夢想賭一把，不管成功與否，我知道自己勇敢踏 出那一步就好了。」