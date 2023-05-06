鐵路地下化，高雄火車站區正在改建中，台鐵指出，高雄車站兩側正在興建商業大樓及旅館大樓，其中，商業大樓未來將引進商場、餐廳、商店及共享辦公室，而樓高11層的旅館大樓共有188間客房，將是觀光及商旅人士的住宿新選擇。預計2025年10月完工，陸續交給台鐵局採用促參方式進行招商，預計2027年商業運轉。

鄰近高雄車站兩側目前正由交通部鐵道局興建2棟大樓，其中1棟為「商業大樓」，樓高10層，商業面積約有50387m²，未來將引進商場、餐廳、商店及共享辦公室等，以活絡高雄車站商圈，帶動週邊經濟發展。

另1棟為「旅館大樓」，樓高11層，面積約有22240m²，共有188間客房，每間約10坪，未來將提供觀光旅客及商務人士方便快捷的住宿新選擇。

鐵道局將於高雄車站全區完工，並取得兩棟大樓綠建築／智慧建築標章及使用執照後，預計2025年10月至2026年2月陸續辦理點交予臺鐵局，後續將採促參方式辦理招商。目前臺鐵局已提前作業，刻正進行促參前置規劃評估，後續將委託專業顧問公司進行促參案可行性評估、先期規劃及招商等作業，預計2024年辦理公告，引進優質民間業者建設，2027年商業運轉，共創民眾、業者及台鐵公司三贏。