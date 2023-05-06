澳洲新南威爾斯州政府發言人今天說，紀念英國國王查爾斯三世的加冕典禮時，政府決定不在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）的帆船造型屋頂點燈，是為了節省成本。

英王查爾斯三世（King Charles III）是澳洲國家元首，但英國王室的角色在澳洲各地引起爭議。澳洲1999年針對是否成為共和制舉行公投時，有55%選民投下反對票，但更近期的民調顯示支持度出現各種變化。

為了紀念查爾斯三世的加冕典禮，澳洲許多公共建物與紀念碑今天將點上王室代表色紫色，包括首都坎培拉的國會大廈（Parliament House），但去年曾點燈哀悼女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世的雪梨歌劇院不涵括在內。

政府發言人說：「在滿足社會對紀念這場盛會的期待並同時留意公共花費上，新南威爾斯政府認為已取得平衡。」

明天在國會大廈舉行的慶祝活動，將包括澳洲軍方人員發射21響禮炮，以及會有一架澳洲空軍飛機飛越上空。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在倫敦準備出席加冕典禮，他說儘管身為共和派，他在典禮上仍將宣誓效忠查爾斯國王。

艾班尼斯昨天向澳洲廣播公司（ABC）表示：「我想看到澳洲國家元首為澳洲人…這不代表不能尊重這個制度，這是我國政府運作的體制。」

除了澳洲外，查爾斯國王也是紐西蘭與另12個英國以外大英國協王國的國家元首，但這個角色大致上僅為象徵性。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120506