勞工局派員前往檢查，發現現場12樓電梯井模板作業開口未設安全網。（勞工局提供／張亦惠台中傳真）

台中市北屯區一處民間新建大樓工程4日發生移工墜落死亡的工安意外，台中市勞工局派員檢查，發現模板廠商雇用非法移工，且未使用安全帶、也無設安全網，勒令停工並依法追究刑事責任。

台中市政府勞工局長張大春表示，初步研判勞工在12樓工地電梯井作業時墜落至地下1樓，經查模板廠商未要求勞工使用安全帶，也無設置安全網，已違反職業安全衛生法規定，將追究相關刑事責任，並針對該工程勒令全棟停工，要求事業單位應針對災害原因調查、分析、改善設施設備、強化管理措施，據以提出復工計畫，經審查檢查合格後才可復工。

勞工局指出，此名移工為非法移工，對於業者非法聘僱外國人工作，依照就業服務法第57條第1款及第44條規定，最高可處75萬元罰鍰，請事業單位留意並善盡查驗身分及現場管理義務，未經合法申請不可聘僱外國人提供勞務，也不得容留外國人提供勞務，以免觸法。

勞工局提醒，高處作業危險性極高，稍有不慎極易釀災，事業單位應確實做好施工前設備的檢查及相關安全防護設施，以防止人員墜落情事發生，市府也將針對轄內新建工程加強檢查，如查有違反職業安全衛生法部分，將依法停工，並處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，請事業單位務必維護勞工安全。