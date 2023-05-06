《星座好朋友》運勢專欄分享12星座主動追求秘招，其中雙子、射手、天秤、水瓶因容易習慣對方存在，所以可用欲擒故縱讓他們採取行動；牡羊、獅子、天蠍、雙魚可用讓他們吃醋的方式，迫使他們展開追求；金牛、巨蟹、處女、摩羯座則是比較遲鈍且容易想太多，可用明確的暗示來告訴他們。

1、欲擒故縱

●代表星座：雙子座、射手座、天秤座、水瓶座

如果總是一直黏著雙子座、射手座、水瓶座，他們就容易習慣對方的存在，也會維持著這種相處模式，當對他們欲擒故縱時，反而會開始感覺到對方在他們心中有多特別，也會進一步採取行動。天秤座很多時候會有一點傻，所以會需要多一點刺激才能夠領悟，當對他們欲擒故縱時，追求公平的他們就會正視對你的感覺，因為不喜歡飄忽不定的愛情，自然會前來主動追求。

2、讓他們吃醋

●代表星座：牡羊座、獅子座、天蠍座、雙魚座

牡羊座、獅子座、天蠍座佔有慾非常強，平常的他們不會注意到對方有多重要，但是只要讓他們吃醋，就會氣得把對方占為己有，所以可用這招來迫使他們展開追求。雙魚座則是把愛情看得很重，但又特別喜歡曖昧的感覺，如想要逼他們主動追求，就要讓他們吃醋，當他吃醋時會發現自己沒資格管對方，就會開始展開追求，因為只要成為戀人，就可以禁止其他靠近。

3、給他們多一點暗示

●代表星座：金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座

金牛座、摩羯座比較遲鈍，如不給一點暗示，他們一輩子都不知道該怎麼行動，畢竟對感情一竅不通，又害怕自作多情，所以寧願被動，當給他們很確切的暗示時，就知道可以展開追求了。巨蟹座、處女座容易想很多，他們會擔憂對方根本就沒意思，所以造成遲遲不敢行動，想要他們主動追求，就一定要給一顆定心丸，給他們多一點暗示，當接收到了，就會主動追求！