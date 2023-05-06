「新竹遶桐花-桐聚．遊．藝」2023桐花祭系列活動，選定關西鎮為主場，關西鎮圖書館前6日揚起關西隴西八音團的樂音，由縣長楊文科等人進行隆重「伯公祭儀」祈福儀式，「築夢舞集」以舞蹈呈現客家與桐花之美的氛圍中熱鬧開幕。

楊文科表示，關西鎮好山好水也是長壽之鄉，文化局規畫桐花祭主場系列活動，以古蹟歷建及在地自然風光結合表演藝術團隊的環境音樂劇場，絕對令人耳目一新，歡迎各地民眾來體驗新竹縣的文學、古道、老街文化，感受「好客竹縣」的魅力。

今年活動新亮點是，縣府與數位發展部數位產業署共製「實境桐花雨」5G行動車，透過3D技術打造擴增實境桐花雨，讓在場民眾體驗裸視3D實際體驗「桐花雨」，是新竹縣科技文創新體驗。

文化局長李安妤表示，桐花祭系列活動在關西圖書館及東安古橋浪漫展開，特別將傳統、街頭、現代及在地藝術帶入關西鎮巷弄與古蹟歷史建築，讓表演藝術融入在地街區，讓民眾親近藝術與在地文化。

6日、7日精彩活動將陸續登場，在東安橋的「古橋桐樂會」藝術環境劇場，邀請國際知名的「朱宗慶打擊樂團」帶來精彩的客家民謠、動漫組曲及各式風格樂曲，將帶給民眾不一樣音樂饗宴。

在地藝術團隊「築夢舞集」將演出浪漫的【桐聚】三部曲，以舞蹈呈現客家與桐花之美，「牛欄河劇場」以【賣粄的一家人】帶來精彩逗趣的客家戲劇演出。

行動書車以巴雀故事音樂會《三輪車遊新竹》帶您發現家鄉的美好，還有桐趣巷弄街頭藝人、古橋桐花市集、大樹下茶席、客語闖關與《來關西走走》桐花慢遊等精彩活動。

縣定古蹟關西分駐所，以【古蹟的閒情四事】為主題，結合傳統戲曲【崑曲】推出賞桐花、化戲妝、品香茗、聽崑曲及戲劇座談等系列精采活動。