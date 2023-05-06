天王郭富城2017年與小22歲大陸網紅方媛結婚，育有2個女兒，方媛經常在社群平台上分享與老公小孩的日常，日前更首度挑戰直播帶貨，但不知是不是直播時間過長，可見她到後來略顯疲態，雙下巴更一度跑出來，遭網友狠酸顏值大跌，對此，有粉絲曬出合照替她平反，大讚她「本人比照片好看好多」。

方媛日前首度挑戰直播帶貨，過程中可見她身穿粉藍色公主袖套裝，溫柔耐心地說明產品，更親身試用護膚品、美容儀等等，讓多數網友大讚「富家千金的感覺」、「比女明星還漂亮」、「公主氣質」。

方媛直播帶貨雙下巴一度跑出來見客。（圖／擷取自微博）

不過卻有部分人發現，似乎是直播時間太長，方媛看起來似乎有點累，雙下巴還跑出來見客，更有網友質疑，她已是「天王嫂」為何還要出來直播「是零用錢不夠用嗎」、「又不缺錢，為什麼還要直播帶貨」對此，方媛並沒有多做回應，事後僅曬出她與工作人員的合照寫下：「很開心和大家一起工作的這幾天，謝謝大家對我所有的照顧，一群活力滿滿可愛的小夥伴們」。

此外，對於方媛在直播期間被發現有雙下巴，遭質疑顏值大不如前，一名曾偶遇她的大陸網友便曬出與方媛的合照替她平反，照片中可見方媛身穿白色襯衫搭配黑短裙，少女感十足狀態相當好，該網友還大讚她「本人比照片好看好多！她和身邊的姐姐們都超級溫柔！開心」。