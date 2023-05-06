為迅速排除不當勞動行為，回復集體勞資關係的正常運作，我國在2011年成立「不當勞動行為裁決委員會」，至今已完成裁決決定357件、其中有224件遭認定構成不當勞動行為，也不乏有公部門、泛公營企業挨罰，如近日桃園市環保局有幹部要求工會會員退會，遭認定成立不當勞動行為挨罰3萬元。

2011年5月1日至2023年4月30日為止，歷經6屆裁決委員會，已收受699件裁決申請案，經審理後作成裁決決定共有357件，其中有224件被認定構成不當勞動行為，而在後續行政訴訟維持率也在8成5左右。

但其中也不乏有公務機關遭認定成立不當勞動行為挨罰，如近期桃園市環保局幹部要求工會會員退出工會、台中市立四張犁國民中學盼撤回團體協商等，均遭認定構成不當勞動行為。

針對有公部門涉嫌不當勞動行為，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，部分地方政府可能對工會運作不甚瞭解，而其實近年公部門聘用的勞工人數越來越多，公部門也要學習如何與會互動，目前辦理的宣導會除了會對私部門外也歡迎公部門參與。

王厚偉提及，今年工會法已公告施行，未來如果雇主經認定為違反工會法的不當勞動行為可處10萬元至50萬元，並公布其名稱、代表人姓名等，他呼籲，雇主應尊重勞工加入工會及工會運作權利，並應履行與工會團體協商義務，唯有勞資和諧穩定，彼此溝通無礙，企業方能永續發展。