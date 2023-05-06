屏東市公所表揚模範母親。(屏東市公所提供)

「ㄚ美仔、讚喔，這是她應該得的」，屏東市公所6日在市公所大禮堂舉行模範母親表揚典禮，獲獎家屬出席踴躍，其中一戶人家在頒獎合影時突然拿出紅布條，喊著母親小名「ㄚ美仔」，強調這獎她實至名歸，除了感謝母親辛勞，也成現場關注焦點。

活動由歌手彭佳霓帶來一首「甲你攬牢牢」，以溫暖歌聲揭開序幕。屏東市長周佳琪表示，每一位母親都為家庭與孩子付出的辛勞，更感謝每位媽媽以身教薰陶著子女，是指引孩子正向成長的明燈和溫暖依靠。

她感性談到，自己也是孩子的媽媽，能感受媽媽每日面對挑戰的勇氣、體會無論順逆都要勇往直前的堅強，謝謝所有母親，用愛支撐家庭、用愛奠定社會安定的基礎，感謝所有我們生命中的最佳女主角。

62歲林春美在家中排行老大，自幼小兒麻痺，國中畢業後即放棄升學，幫忙賺錢補貼家用並照顧6個妹妹；20歲嫁入夫家後，每天騎機車拿拐杖風雨無阻在工業區做工，含辛茹苦養育4個孩子成人。如今孩子們個個事業有成，孝順懂事，皆已成家立業，為社會貢獻一己之力。

今年共有68位媽媽獲選為屏東市模範母親，最高齡的是90歲黃月娥，其中李簡淑美、王雪、林美珠、李林錦委及溫秋朱等5人也獲選屏東縣模範母親，將接受屏東縣政府表揚。