新北市政府勞工局今(6)日與中華勞資關係研究所就業合作，聯合舉辦「112年勞動議題系列研討會」，首場以「工作分享模式與勞工就業」為主題，包括中華勞資關係研究所長焦興鎧、政大勞研所教授成之約、敏實科大教授李右婷、致理科大副教授鄧旭茹及勞資關係協進會秘書長康長健等專家學者出席分享，吸引了眾多企業人資、工會幹部、學生及有興趣的民眾共襄盛舉。

勞工局副局長陳淑貞致詞表示，勞工局自104年開始舉辦勞動議題研討會，這幾年，受到新冠疫情影響，工作與生活方式產生了重大變化，勞動市場面臨很多挑戰，後疫情時代的國內外經濟情勢更是瞬息萬變，勞工局高度期待透過「勞、資、政、學」多方對話，完善勞動政策讓勞工更有保障。

會中李右婷教授發表《工作分享（Job sharing）模式推動之日本經驗》論文，為今年度的研討會揭開序幕，透過日本的實務經驗說明「工作分享模式」，藉由積極招募高齡者和女性及遠距工作等多樣化的工作方式，讓「工作分享模式」成為提升高效和高生產率的業務運作方式之一，也成為日本經濟政策的重要組成部分，非常值得參考。

研討會的第二階段是由成之約教授以《工作分享（Job sharing）對勞工就業影響之探討》為主題，基於目前我國事業單位仍普遍缺乏工作分享的經驗，事業單位除應深入瞭解工作分享概念與作法外，也需檢視組織內部分工時的安排，同時正確區別部分工時與工作分享的不同。

對比歐洲、澳洲與我國的女性就業情況，顯示我國女性和中高齡勞動參與率或女性從事部分工時的比率，皆較歐盟與澳洲低，利用工作分享模式對於留任中高齡與女性勞工所產生的效益，值得政府與企業努力推動。

勞工局表示，後續還有3場研討會，分別聚焦最熱門的20日「家庭照顧假法制化」、6月10日「中高齡與高齡就業法制與政策」及7月1日「氣候變遷對勞資雙方的影響與因應」等主題，每場次辦理前1個月開放報名，相關資訊搜尋「新北勞動雲-勞動教育平臺-課程查詢」即可報名。