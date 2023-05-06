貿聯-KY表示，4月合併營收呈現月減，主要是因逢歐洲復活節假期，出貨量受到影響，其他業務總體穩定。

就各產品來看，上月工業用線束因資本設備客戶的出貨量穩定，維持上個月的水平；資訊用線束因周邊設備客戶的出貨量保持緩慢，但未進一步下降，而HPC客戶出貨量各有增減；車用線束整體出貨量繼續保持相對強勁；電器用線束整體出貨量亦維持逐步回升。

至於INBG佔總營收約43%。