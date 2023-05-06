國民黨左營區黨部6日下午2時30分將舉辦「擬參選人給問嗎？」，邀請中廣董事長趙少康主持，由左楠擬參選人發表政見，並接受民眾提問。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市左楠區立委提名原本5搶1，但5日出現戲劇性轉折，黨中央委員孫健萍喊不公退選，前立委張顯耀未在昨天傍晚期限內繳交同意書，喪失納入民調資格，形同出局。然而，張顯耀對外稱「參選到底」，藍軍恐面臨分裂危機。對此，中廣董事長趙少康直言，張顯耀不會當選，因為國民黨若有兩個人參選必敗。

目前高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍3姝廝殺，爭取國民黨提名，預計5月底展開內參式民調後徵召。國民黨左營區黨部6日下午2時30分將舉辦「擬參選人給問嗎？」，邀請中廣董事長趙少康主持，由左楠擬參選人發表政見，並接受民眾提問。

張顯耀不滿提名「遊戲規則」，昨天未在昨天傍晚期限內繳交同意書，形同出局，但張強調會「參選到底」，雖未透露是否脫黨參選，但已釀藍營分裂危機。

對此，趙少康今受訪時表示，孫健萍、張顯耀退出，但大家還是要照最後協調的機制走，畢竟左楠選區是國民黨在高雄最有可能、最有機會當選的地方，若這席沒有拿下，其他地方更渺茫。

趙少康呼籲，大家應該拋棄成見，集中力量把這席搶回來，沒有道理這席拿不到。針對張顯耀喊參選到底，趙少康直說，他不會當選，若國民黨有兩個人參選必敗，因此大家必須要好好商量。

趙少康指出，今天是全台灣唯一的一場立委擬參選人政見會，而左楠區是個指標選區，過去讓民進黨劉世芳當選左楠立委，簡直是國民黨的恥辱，希望大家能夠記取前兩次左楠選舉的教訓，這次必須要團結對外，才能夠把左楠立委贏回來。