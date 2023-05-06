64歲知名樂隊老師孔鏘（本名：莊永軒）曾為綜藝大哥張菲、胡瓜伴奏，即將步入老年的他，飽受糖尿病、高血壓、高血脂所苦，一度暴瘦25公斤，網路開始傳出他的死訊；對此，孔鏘高EQ回應。

孔鏘5日在臉書PO照表示：「今天號召了42位演藝圈好友一起來做公益，在隆重又輕鬆的氣氛中，代表藝人對於反詐騙的決心。謝謝各位好友共襄盛舉，圓滿，成功！」從照片中可看到，身穿深色西裝的孔鏘，整個人消瘦一圈，但氣色、精神均不錯，還面帶親切的微笑，看起來很健康。

想不到近期網路頻傳孔鏘的烏龍死訊，還下了多個驚悚標題像是「永別了！」、「遺囑曝光財產一分不給女兒」、「無藥醫隨時斷氣」等，吸引數十萬網友觀看。根據《三立新聞網》報導，孔鏘雖感到荒謬，但高EQ的表示：「人平安就好。」亦透露手臂骨折留下無法用力的後遺症。

孔鏘年輕時為工作奔波，長期揹琴導致嚴重高低肩、脊椎側彎，事業鼎盛時期，經常待在攝影棚，餐餐都靠便當解決，但錄影時間較難掌控，飯菜涼掉、浮油甚至酸掉都是常有的事，因此埋下病根，發展成高血壓、高血糖、高血脂，體重一度從77公斤降至52公斤，足足少了25公斤，孔鏘曾形容自己像活在「生死邊緣」，最嚴重的時期，連走路都會喘不過氣。

好在透過早睡早起、定期回診和持續運動，孔鏘逐漸重拾健康，目前增重到66公斤，孔鏘笑說：「現在是六六大順！」立志要活著看愛孫結婚。