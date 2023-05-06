今天是24節氣中的「立夏」，春天結束、夏天到來，隨著天明時間越來越早，花蓮大型森林公園「知卡宣公園」每天清晨就有許多民眾晨起運動，為此縣府將於下週一（8日）起，將原上午7時開園時間調整至6時，提前1小時讓更多人入園使用充滿綠意及芬多精的場地，另外，縣府也預告知卡宣戲水園區暑假7月初開放，酌收清潔費，花蓮縣民等5類身分者，憑證件免費。

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，面積達18公頃，是親子假日遊憩場所。近年縣府透過花東基金7500萬元經費，推動「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，融入「Play for All」的概念，提供更多元友善遊憩設施之共融公園，讓孩童可以在這裡探索自然。

由於夏天到來，天氣也逐漸炎熱，許多民眾利用清晨時分到園區運動步，為鼓勵晨間運動風氣，縣府農業處公告下週一起，上午6時開園，讓更多人親近自然綠地。

此外，花蓮知卡宣綠森林內有親水區域，設有滑水道、造浪池等戲水設備，成每年暑假熱門活動，以往都採免費入園，為落實使用者付費原則，去年開始收費。今年初步決定7月1日暑假開放。

縣府農業處長陳淑雯說，每年夏天在知卡宣公園設置戲水設施，受到大人小孩喜歡，每年吸引10多萬人入園，去年更創新高，達到23萬人次。今年會有市集，入園戲水則同樣會採酌收費用，但設籍花蓮縣的縣民等5類身分民眾，憑證明文件免費入園。不過有縣民反映出遊忘攜帶證件，農業處也正設法想出更便民措施，將會在開園前公布。