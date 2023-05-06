隨著2024總統、立委選戰越來越接近，多名有意挑戰總統大位的政壇人物都開始積極準備。民進黨主席兼副總統賴清德在黨內定於一尊，確定披綠袍出戰；藍營方面各界都相當看好新北市長侯友宜出馬、但鴻海創辦人郭台銘也有意角逐國民黨總統候選人；民眾黨方面，黨主席柯文哲日前也領表宣布參選。一份最新網路投票顯示，上述4人參選總統，侯友宜可以拿下最高支持度。

《壹蘋新聞網》於4月28日舉辦網路投票，並於昨（5）日下午2時結束，總計有13101人參與。針對「請問侯友宜、柯文哲、郭台銘、賴清德若參選總統，你會投給誰？」的題目，有33.8%的民眾表態支持「侯友宜」，位居第一、「郭台銘」以31.4%支持度排第二、「柯文哲」支持度占19%第三、「賴清德」14.8%居末、剩下1.1%的參與者則為「沒意見」。

另《美麗島電子報》在4日也公布最新民調，民進黨提名的副總統賴清德35.4%，與過去相比呈現明顯下滑的態勢、新北市長侯友宜則回升至26%穩居第二、而民眾黨主席柯文哲則成長兩個百分點，支持度來到22%，創下近1年來的新高。

《聯合報》於4月23至26日進行民調，國民黨選民有5成1支持侯友宜披藍袍參選2024年總統，郭台銘的支持度僅為3成3；如果是這兩人搭配參選，支持「侯郭配」的藍營選民有4成，希望「郭侯配」的則為3成3。另侯、郭二人在1對1跟賴清德競選時，支持度都呈小贏的局面。