到士林50年辛發亭冰品名店做伙吃冰，自我介紹認識彼此。（士林區公所提供）

齊聚舊台鐵火車站，走進士林戀愛世代，重現1960年代紡織廠與紙廠男女工相遇場景。（士林區公所提供）

北市士林區公所5月6日上午舉辦「就是要 走進你的心」單身聯誼活動，吸引20位單身男女報名參加，士林區公所表示，本次活動以懷舊結合走讀，透過抽月老簽、捧花分組有獎詢答、戀愛拍拍照等互動遊戲，最後誕生3對佳偶。

士林區長洪進達表示，士林是集豐富藝術、教育、人文故事的行政區，像舊台鐵士林火車站、文林街（辦婚禮一條街）、挽面職人街、士林新街的鈕釦街、西服店、銀樓等，都留下有趣歷史痕跡，能讓各位單身男女來細細品嚐及體驗。

士林區公所表示，本次單身聯誼活動以「懷舊」為主軸結合「走讀」，走訪郭元益糕餅博物館、士林紙廠及士林公民會館等具在地文化特色的歷史建築，並透過抽月老簽、捧花分組有獎詢答、戀愛拍拍照互動遊戲，最後走進士林冰品名店辛發亭感受心兒碰碰跳的約會體驗，回味青澀戀愛時光，讓參與者能在輕鬆氛圍下認識彼此。

首次參與聯誼活動的曾先生表示，活動氣氛輕鬆自在，不僅走訪士林各特色景點，還有機會認識各行各業的朋友，最印象深刻的是拍拍照互動遊戲，沒想到大家深藏不露，人人都是手機攝影大師，互相學習如何用構圖、光線及不同角度，為有好感的對象拍出美美的網美照，也能自然地就交換聯繫方式。

士林區公所也說，本次場單身聯誼活動於士林冰品名店辛發亭，進行最後互動及配對環節，共促成3對佳偶，透過走讀士林的活動，不僅讓單身男女認識彼此，更可以深入認識士林，擴大社交生活圈，增進情感交流。